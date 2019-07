100 Jahre werden die Festspiele 2020 jung, genau so viele Millionen wollen sie zur Sanierung der Spielstätten haben. Unbedingt notwendig, finden die Politiker. Das Geld soll zu 100 Prozent vom Steuerzahler kommen. Das ärgert viele. Eine Entscheidung was saniert wird und darüber, was es kostet, fällt im Herbst.