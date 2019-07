Am Freitagvormittag ist ein 85-jähriger Bewohner eines Seniorenwohnheims in Hof vom Balkon im dritten Stock in die Tiefe gestürzt. Eine Ärztin konnte dem Mann nicht mehr helfen, nur noch den Tod feststellen. Wie es zu dem Unglück kam ist bisher nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.