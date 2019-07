Hunderte Freiwillige kamen nach Linz, dazu zahlreiche Zaungäste, die sich womöglich bald auch in die Reihen der Ehrenamtlichen einreihen werden. Beim ersten Ehrenamtstag wurde rund ums Landhaus gefeiert und auch gezeigt, was die Freiwilligen in der Freizeit unentgeltlich für die Gesellschaft leisten.