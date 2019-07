Spatenstich am Freitag erfolgt

LH-Stv. Ingrid Felipe, Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä haben mit dem Spatenstich am Freitag das Signal für die Hauptarbeiten am neuen Mobilitätszentrum in Lienz auf grün gestellt. Die Projektpartner investieren gemeinsam 29 Millionen Euro in den Umbau.