In den Tod gestürzt ist ein 74-jähriger Pensionist, als er am Freitag auf dem Balkon seines Wohnhauses in Millstatt in Kärnten ein Wespennest, das sich im Dachfirst befand, mit Wespenspray bekämpfen wollte. Der Mann stürzte aus unbekannter Ursache aus sieben Metern Höhe auf die darunter liegende Wiese und erlitt tödliche Verletzungen.