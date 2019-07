Vorjahressieger Novak Djokovic steht als erster Finalist in Wimbledon fest! Der serbische Weltranglisten-Erste setzte sich am Freitag beim dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison mit 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 gegen den spanischen Überraschungs-Halbfinalisten Roberto Bautista Agut durch. Der 32-Jährige trifft am Sonntag in seinem 25. Grand-Slam-Finale auf den spanischen Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal oder Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer aus der Schweiz.