Hausverwaltung: „Wir bringen das in Ordnung“

Die Genossenschaft Gesiba betont, dass man vor den Bohrarbeiten bei der Mieterin angeläutet habe, um sie zu verständigen. Da die Frau nicht antwortete - weil sie mit dem Hund spazieren war -, habe man angenommen, dass niemand im Haus sei. Zugleich ist die Gesiba bemüht, den Schaden rasch gutzumachen. „Wir bringen das in Ordnung“, so Friedrich Maierhofer, Leiter der Hausverwaltung.