Das Hotel „Herzoglicher Alpenhof“ in unmittelbarer Nähe des Großen Ahornbodens konnte offenbar nicht mehr wirtschaftlich geführt werden und sperrte daher die Türen. Um dem ehemaligen Betreiber – einem bedeutenden Unternehmer aus Vomp – eine anderweitige Nutzung zu ermöglichen, griff man in Vomp und Eben – die Gemeinden grenzen aneinander – in die Trickkiste. Der Grenzverlauf wurde im Jahr 2010 schlicht und einfach geändert. Somit befand sich der „Herzogliche Alpenhof“ nicht mehr auf dem Gemeindegebiet von Eben, sondern in Vomp. Der Vorteil für den Besitzer: In Vomp waren Freizeitwohnsitze rechtlich noch möglich, in Eben hatte man das entsprechende Kontingent hingegen schon ausgeschöpft.