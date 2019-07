Grundverkäufe brachten laut Verein 1,6 Millionen

Die Grundverkäufe im Jahre 2014 stellt Danninger nicht in Abrede. Die Hälfte der umgewidmeten Flächen sei an Kirchberger gegangen. Rund 1,6 Millionen Euro habe der Verein insgesamt lukriert. Dass das Geld letztlich nicht in den Alpenhof investiert wurde, sondern in andere Vereinshäuser in Österreich, sei eine interne, betriebswirtschaftlich notwendige Entscheidung gewesen: „Der Alpenhof hat keine Gewinne geschrieben, große Investitionen wären angestanden.“