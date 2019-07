Maßnahmen ergriffen

Mehrere Maßnahmen wurden seit dem Auftreten der Wassertrübung in Angriff genommen: „Um den Wassereintritt einzudämmen, wurde eine Betonplatte an jener Stelle positioniert, wo das Wasser in den Tunnel fließt. Aktuell werden Hohlräume, die mit Wasser gefüllt sind, mit Beton ausgegossen. Dadurch wird das Gebirge verfestigt und Wasserzutritte werden verhindert. Auf der Baustelle wird vermehrt Sand aus den Wasserabsetzbecken gebaggert und abtransportiert, damit weniger Sand in den Bach kommt“, hatten die ÖBB am Donnerstagnachmittag erklärt.