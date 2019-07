Im Weingarten war ein Landwirt mit seinem Traktor in Winden unterwegs, als es zu dem schweren Unfall kam. „Der Lenker der Zugmaschine blickte eigenen Angaben zufolge nach hinten, um die durchgeführte Arbeit zu kontrollieren, kam dadurch mit seinem Fahrzeug den unmittelbar am Ende des Grundstücks verlaufenden Bahngleisen zu nahe und kollidierte mit dem zur selben Zeit die Strecke in Richtung Neusiedl am See fahrenden Zug“, so ein Polizeisprecher.