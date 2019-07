Die Non-Profit-Organisation Burrtzorg ist in zehn Jahren zum größten Anbieter mobiler Pflege in den Niederlanden geworden. Mehr als 90 Teams betreuen im Jahr etwa 70.000 Patienten zu Hause. Ein eigenes EDV-System – die Teams rücken mit Laptops aus – macht die Einsätze möglichst effizient. In Salzburg will man jetzt im hohen Norden „abschauen“.