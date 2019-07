Der Fund eines Kriegsrelikts hat am Freitag in Spittal/Drau für gehörige Aufregung gesorgt. Der Fundort wurde am Vormittag großräumig abgeriegelt. Auch umliegende Gebäude wurden von Polizei und Feuerwehr evakuiert. Danach gab es Entwarnung: Der aus Graz eingeflogene Entminungsdienst stellte fest, dass es sich um die übrig gebliebene Hülle einer bereits explodierten Fliegerbombe handelte.