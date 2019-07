„Halo“-Erfinder Marcus Lehto arbeitet an einem neuen Science-Fiction-Shooter. Worum genau es in „Disintegration“ gehen wird, ist noch nicht bekannt, ein Teaser-Trailer soll bei Genre-Fans aber schon einmal die Vorfreude schüren. Offiziell vorgestellt wird das Spiel am 19. August auf der Spielemesse Gamescom in Köln. Erscheinen soll „Disintegration“ laut „Gamesradar“ in der zweiten Jahreshälfte 2020.