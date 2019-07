Wie empfinden Sie gegenüber dem Täter? Sind Sie wütend?

Überraschenderweise nicht. Er wird wohl nicht alle Sinne beisammen haben. Mir ist vor Jahren ein Wagen hinten aufgefahren und ich hatte meine Kinder im Auto. In diesem Moment dachte ich, wenn meinen Kindern jetzt etwas passiert ist, weiß ich nicht, was ich tue. Das war eine starke Emotion. Verstehen Sie, was ich meine? So empfinde ich jetzt nicht.