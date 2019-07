Haustierhalter wollen unbekümmert in den Urlaub fahren. Da sie keinen Aufpasser für ihre vorgeblichen Lieblinge finden, überlassen sie die hilflosen Geschöpfe einfach ihrem Schicksal (siehe Seiten 12/13 unserer heutigen Printausgabe). Ein Fall von besonderer Grausamkeit sorgt im Tierschutzhaus in Vösendorf für Entsetzen. Zwei Meerschweinchen wurden sogar in einen Plastiksack gestopft und landeten in diesem auf der Straße. Ihnen drohte ein qualvoller Erstickungstod.