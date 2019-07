Zum 22. Mal findet heuer der traditionelle Ulrichsberglauf am 4. August (Start um 9.30 Uhr) statt. Er ist einer der traditionsreichsten Bergläufe in Kärnten. Der Berglauf auf den Ulrichsberg (Mons Carantanus) findet in der historisch bedeutende Marktgemeinde Maria Saal, im geschichtlichen Zentrum Kärntens statt und führt vom Herzogstuhl (Mittelpunkt Kärntens im frühen Mittelalter) zum Ulrichsberggipfel, einen der Zentren in der Kelten- und Römerzeit (Isis-Noreia Tempel).