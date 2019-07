Die Wolfgangseestraße (B158) ist an sich schon ein neuralgischer Bereich. In den nächsten beiden Wochen muss die stark in Mitleidenschaft gezogene Asphaltdecke im Bereich der Radauerkurve, am westlichen Stadtrand von Salzburg, erneuert werden. Zwischen 16. und 18. Juli wird jeweils von 8.30 Uhr bis 17 Uhr der alte Belag abgefräst. Es steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, der Verkehr wird händisch wechselseitig angehalten.