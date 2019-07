Auf einen schönen Tag mit seiner Frau und seiner Tochter in Sopron hatte sich ein junger Familienvater aus dem Nordburgenland gefreut. Dass das Pickerl seines Wagens zum Zeitpunkt der Reise schon einen Monat abgelaufen war, beunruhigte den Mann nicht. Schließlich gilt in Österreich eine viermonatige Toleranzfrist, und innerhalb der EU wird diese auch von den anderen Staaten akzeptiert. Dass dies nicht alle Polizisten wissen dürften, mussten die Ausflügler jetzt am eigenen Leib erfahren.