Stimmung war gut an dem Abend

Was weiß Robert Ruhmer über die Stunden vor dem Drama? „Klaus und seine Urlaubsbegleiter aßen am 22. Juni in einer Pizzeria zu Abend, danach spielten sie in dem Lokal noch ein bisschen Darts.“ Die Stimmung sei gut gewesen. Die Männer hätten zwischendurch mit ein paar Leuten aus dem Ort geredet. „Dadurch erfuhren sie, dass ganz in der Nähe, in Laimach, gerade ein Jungbauernfest stattfand - um etwa 23.30 Uhr fuhren sie dann per Taxi dorthin.“