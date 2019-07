Nachdem erst am Mittwoch eine Wienerin (62) auf einem Forstweg in Dienten (Salzburg) von einer Kuh attackiert worden war, ging Donnerstagfrüh in Seeham ein Stier auf einen Landwirt (71) los. Beide Personen wurden schwer verletzt. Doch was kann man gegen solche Angriffe tun? Auch eine Versicherung ist kein Heilmittel.