Williams möchte Formel-1-Rookie George Russell möglichst lange halten und hat keine Ambitionen, den Polen Robert Kubica bald zu ersetzen. Das gab Vize-Teamchefin Claire Williams am Rande des Heimrennens des Teams in Silverstone preis. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende unternehmen, um George Russell bei Williams zu halten“, versprach Williams.