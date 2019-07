25.000 Euro für Assistenzhund

Hilfe für den Alltag bietet ein eigens ausgebildeter Assistenzhund, der die Symptome erkennt und auch Blutzuckermessgerät samt Notfallspritze apportiert. Haken an der Geschichte: Diese Vierbeiner kosten 25.000 Euro. „Wir haben leider nicht so viel Geld, deshalb bitten wir um Hilfe“, erklärt Nadine Wagner. Schon jetzt wurde von Freunden und Verwandten eine beachtliche Summe gesammelt, doch ganz ausreichen wird diese Unterstützung nicht. „Wir bräuchten noch ein paar Spender. Damit könnten wir unserer Kleinen wieder ein lebenswerteres Leben bieten“, so die Mama.