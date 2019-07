E-Scooter: In Österreich gelten seit Anfang Juni neue Regeln

Auch in Österreich gibt es bereits seit Längerem eine Debatte über die immer beliebter werdenden Elektroroller - und die mit ihnen verbundenen Probleme im Staßenverkehr samt steigender Unfallzahlen. Wegen zuvor bestandener rechtlicher Grauzonen und nicht einheitlicher Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern traten mit 1. Juni landesweit neue Regeln im Umgang mit E-Scootern in Kraft.