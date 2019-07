Für die ausfallenden Nahverkehrszüge wird für den Anschluss an die Railjet-Verbindungen in Neumarkt-Köstendorf im Bereich zwischen Seekirchen und Straßwalchen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Beförderung von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich. Anschlussverbindungen können aufgrund der Verkehrslage nicht sichergestellt werden.