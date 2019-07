Sprachsteuerung über persönliche Assistenten wie Amazon Alexa oder den Google Assistant gilt in der IT-Welt als wichtige Zukunftstechnologie. Damit erkannt wird, was ein Nutzer will, muss eine Spracheingabe allerdings ausgewertet werden - zumeist maschinell in einem Rechenzentrum, hin und wieder aber offenbar auch von echten Menschen. Bei Google in Belgien sind nun über Tausend Audio-Mitschnitte von Google-Assistant-Nutzern aufgetaucht, die bei einem Partnerunternehmen zur Auswertung gelandet sind - darunter auch durchaus pikante oder heikle Anfragen.