Er hatte Probleme mit der Bedienung des Receivers - deshalb wollte Pensionist Erwin D. aus Niederösterreich innerhalb der 14-tägigen Probezeit von seinem Vertrag für Bezahlfernsehen zurücktreten. „Ich habe rechtzeitig gekündigt und gleichzeitig auch das Gerät an das Unternehmen zurückgeschickt“, beteuerte der Leser in seinem Schreiben. Trotzdem erhielt er zwei Wochen später einen Brief mit dem Hinweis, dass eine Kündigung nicht möglich ist. Weshalb Herr D. letztlich bei der „Krone“ um Hilfe ersuchte.