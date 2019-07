Hier der Kommentar des Tages im Wortlaut:



“Das wäre leider nur die Spitze des Eisbergs.Geht mal an einem Kühlregal in einem x-beliebigen Supermarkt vorbei-alles in Plastik abgepackt,sogar in der Gemüseabteilung.Warum müssen drei Paprika in Plastik eingeschweißt werden?Plastik überall,Schokolade,Chips,Fertigsalate,Ketchupflaschen,Softdrinks,Joghurtbecher und und und....“