Sommerliche Blumenmuster

Auch Blumenmuster schätzen beide royalen Ladys. Im Zarzuela-Palast in Madrid erschien Letizia gerade in einem zauberhaften weißen Kleid mit Blumenstickereien, zu dem sie rosafarbene Pumps kombinierte. Königin Elizabeth empfing im Buckingham-Palast ihre Gäste ebenfalls in einem weißen, mit Blumen gemusterten Kleid.