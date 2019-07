Israelischer Starkoch tischt im siebten Bezirk auf

Das „Seven North“ befindet sich im Erdgeschoß des neuen Max Brown 7th District Hotels und bringt den mediterranen Einfluss seiner Küche in das lebhafte Neubau-Viertel. Es ist bereits das zweite Restaurant des israelische Starkochs Eyal Shani in Wien. Sein erstes, das Streetfood-Lokal „Miznon“ in der Nähe vom Stephansplatz, ist ausnehmend gut besucht. Auch im Seven North finden sich bereits zahlreiche Gäste ein, obwohl es erst vor wenigen Wochen eröffnet hat.