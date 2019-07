Trotz heftiger Proteste der US-Regierung hat Moskau mit der Lieferung russischer Luftabwehrraketen an die Türkei begonnen. Ein erster Teil der S-400-Raketen sei in der Murted-Luftwaffenbasis in Ankara eingetroffen, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Weitere Bestandteile des Raketenabwehrsystems sollen in den kommenden Tagen geliefert werden. Damit steuert ein scharfer Konflikt des NATO-Mitglieds Türkei mit den USA auf seinen Höhepunkt zu.