„Wir haben Sie erwartet, Mr. Waltz ...“ - in Anspielung auf eines der berühmtesten Zitate aus dem Bond-Film „Spectre“ berichten britische Zeitungen, dass Christoph Waltz doch noch einmal in die Rolle des Superschurken Ernst Stavro Blofeld schlüpft. Der österreichische Schauspieler und Oscarpreisträger wurde am Set des neuesten 007-Abenteuers erwischt.