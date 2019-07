Anhand der Fahrgestellnummer des Pkw haben die Beamten dann herausgefunden, dass das Auto am 9. September 2017 in Frankreich durch einen gefälschten Bankscheck gekauft worden war. Das Fahrzeug im Wert von etwa 9000 Euro wurde daher in Kärnten sichergestellt und der beschuldigte Lenker vorläufig festgenommen.