Plötzlich warf Ricciardo, der neben Hamilton saß, ein. „Hast du eigentlich schon Schamhaare?“, fragte er den blutjungen Norris. Beim 19-Jährigen gab’s danach kein Halten mehr, ein Lachkrampf war die Folge. „Ich fand das eigentlich gar nicht so lustig“, so Ricciardo mit einem breiten Grinsen. Mit seinem Lachkrampf sorgte Norris für Gelächter im ganzen Raum. Man kann nur hoffen, dass das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) genauso unterhaltsam wird wie diese Pressekonferenz …