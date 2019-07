Der US-Internetriese Amazon will wegen des voranschreitenden technologischen Wandels 100.000 seiner Angestellten in den USA umschulen. In die Fortbildungsprogramme werden rund 700 Millionen US-Dollar (624 Millionen Euro) investiert, wie Amazon mitteilte. Sie sollen bis 2025 laufen und Mitarbeitern aus etlichen Bereichen Zugang zu Jobs mit höherem Qualifizierungsgrad verschaffen.