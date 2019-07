Die gesundheitliche Wirkung des Öls geht auf den hohen Anteil an alpha-Linolensäure zurück. Diese gilt als besonders gesunde Omega-Fettsäure, die sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Zudem schützt Leinöl das Herz, lindert Entzündungen und beugt Übergewicht und Bluthochdruck vor. Leinöl sollte allerdings nicht erhitzt werden. Am besten geben Sie ein bis zwei Esslöffel davon in Ihren Salat.