Teenager Messer in den Hals gerammt

In Gerichtsdokumenten heißt es: „Adams gab an, dass er sich wegen der Rap-Musik unsicher fühlte, weil er in der Vergangenheit von Menschen (Schwarzen, Hispanics und Ureinwohnern) angegriffen wurde, die Rap-Musik hörten.“ Als Adams die Musik wahrnahm, habe er ein Messer gezückt und dieses dem Teenager in den Hals gerammt. Der 17-Jährige hatte keine Überlebenschance.