Cyrus rebelliert gegen die gesellschaftlichen Normen und die Erwartungshaltungen, denen Frauen ausgesetzt sind: „Wir sollen dafür sorgen, dass die Menschheit auf diesem Planeten fortbesteht. Und wenn das nicht Teil unseres eigenen Plans ist, dass man Kinder haben will, dann schauen die Leute einen mitleidig an. Als ob du eine kalte, herzlose Schlampe bist, die es nicht in sich hat, lieben zu können. Warum werden wir darauf geeicht, dass Liebe heißt, dass man selbst zurücksteht? Wenn du dich selbst liebst, dann kommst auch du zuerst.“