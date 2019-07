Für jeden Sieg in der CL-Gruppenphase gibt es 2,7 Millionen Euro, für ein Unentschieden noch 900.000 Euro. In der K.o.-Phase steigern sich die Prämien von Runde zu Runde weiter. Ein Einzug ins Achtelfinale würde etwa noch einmal 9,5 Mio. Euro bringen. Der Sieger des CL-Finales am 30. Mai 2020 in Istanbul wird allein durch Fixsummen 66,25 Millionen Euro eingenommen haben.