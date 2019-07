Die Vereinten Nationen wünschen sich, dass Migranten wieder in sichere Häfen gebracht werden - mit dieser Aufforderung ließen der Chef des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), Filippo Grandi, und der Chef der Organisation für Migration (IOM), Antonio Vitorino, am Donnerstagabend in einer Erklärung in Genf aufhochen. Zudem seien dringend mehr Aufnahmeplätze für in Libyen Gestrandete nötig.