Opfer niedergestochen, während Familie nebenan schlief

Der Mörder soll laut Polizei in der Tatnacht um ca 3.15 Uhr in das Haus des Opfers geschlichen sein. Über ein Fenster oder eine unverschlossene Tür dürfte er laut Polizeiangaben in die Küche gelangt sein. Während des brutalen Verbrechens schliefen Fauvrelles Mutter, die Brüder, die Schwester und ihr Neffe im Obergeschoß. Sie wurden durch ihre Schreie geweckt. Nur eine Viertelstunde später flüchtete der Täter, wie die Auswertung einer Überwachungskamera ergab.