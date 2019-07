In der nun vorgestellten neuesten Auflage arbeitet vor der Hinterachse ein neuer, frei atmender 4194 ccm großer Boxermotor - der größte bisher in einem Elfer eingesetzte Sechszylinder. Seine Leistung wird mit „je nach Einstufung“ rund 515 PS angegeben. Er soll über einen breiteren Drehzahlbereich eine noch bessere Fahrbarkeit als das bewährte Vierliter-Aggregat des Vorgängers aufweisen. Die Kraft wird über ein gewichtsoptimiertes sequenzielles Sechsgang-Klauengetriebe an die Hinterräder übertragen.