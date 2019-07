Eine Live-Weltkarte der Webseite allestörungen.de zeigte zeitweise, dass vor allem Nutzer in Mittel- und Westeuropa, in den USA, Brasilien und Japan Störungen meldeten. Auf der Seite hießt es während der Störung: „Etwas ist aus technischen Gründen schiefgelaufen“. In der Twitter-App sahen Nutzer Störungsmeldungen wie „Tweet können im Moment nicht geladen werden“.