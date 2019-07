Die Stiegl Immobilien GmbH will in der Bräuhausstraße, gegenüber der Zufahrt zur Brauwelt, Wohnungen für Mitarbeiter und den freien Mietmarkt bauen. Der Gestaltungsbeirat lobte das Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung in höchsten Tönen. Der Baubeginn könnte Anfang nächsten Jahres sein.