Wie viele Sekunden habe ich, bis die Ampel auf Rot oder Grün umschaltet? Diese Frage könnte in Klagenfurt in Zukunft punktgenau geklärt werden. Denn die Landeshauptstadt berät über die Einführung von „Countdown-Ampeln“, wie es sie bereits in einigen europäischen Hauptstädten gibt. Das erste Pilotprojekt ist am Heuplatz bei den City Arkaden geplant. Auch bei Bahnkreuzungen könnten die Wartezeiten künftig angezeigt werden.