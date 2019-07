„Krone“: Was bringt das genau?

Ismaël: Wir kriegen unglaublich wichtige Trainings-Informationen. Spielzeit, Sprint-Anzahl, Spielfeldgrößen – und wie sich das alles etwa auf die Müdigkeit auswirkt. Der LASK hat große Investitionen gemacht, damit wir gut arbeiten können. In meiner täglichen Arbeit gibt’s keinen Unterschied zu dem, was ich in Wolfsburg gehabt hatte.

Gruber: Diese Tools wurden dank Mehreinnahmen leistbar. Das Trainerteam nutzt sie, setzt sie positiv um. Das ist ein weiterer Professionalisierungsschritt.