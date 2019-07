Alaphilippe kam nach 160,5 km und sieben Bergwertungen mit den Topfavoriten an, nachdem er auf einer steilen Rampe sogar attackiert hatte. Einen starken Eindruck machte Vorjahressieger Geraint Thomas. Der Waliser erreichte als Etappenvierter neun Sekunden vor seinem hoch eingeschätzten Ineos-Teamkollegen Egan Bernal aus Kolumbien das Ziel und befindet sich in der Gesamtwertung als Fünfter mit 49 Sekunden Rückstand auf Ciccone in Lauerposition. Bernal (+53 Sek.), der Franzose Thibaut Pinot (+58) und der Niederländer Steven Kruijswijk (+1:04) folgen knapp dahinter.