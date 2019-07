Am 21. Juli ist es endlich so weit. Dann startet für die nominierten 30 Burschen und 24 Mädchen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren das Europäische Olympische Jugendfestival (kurz EYOF) in Baku. Mit dabei sind sechs Talente aus Salzburg. Am Donnerstag wurden diese in Spital am Pyhrn für den Trip nach Aserbaidschan ausgerüstet.