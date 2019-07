Nur der feinen Spürnase von Bluthund „Zac“ ist es zu verdanken, dass Hündin „Mette“ ihren Ausflug überlebt hat. Die Hündin war am Dienstag bei Liebenfels in Kärnten samt Schleppleine ihrer Besitzerin entwischt. Wie sich herausstellte, hatte sich „Mette“ in einem Maisacker gefährlich verheddert und drohte zu ersticken.