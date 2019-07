Der Ermittler habe ihn aber sechs Monate lang quasi verfolgt, um an Drogen zu kommen. „Tatprovokation“, nennt das Verteidiger Hirsch. Am Ende ging es um einen Mercedes, den der Syrer vom Vermittler kaufen wollte. Neben 27.000 Euro in Bar sollten auch 300 Gramm Kokain fließen. Von wem er die Drogen bekommen hatte, wollte der Angeklagte nicht sagen. „Ich brauche keine Probleme im Gefängnis.“ Er sei schon bisher bedroht und auch geschlagen worden.